Video Il Cagliari suona la carica sui social e carica i tifosi verso il Napoli: “È LA partita!”

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Il Cagliari prepara con entusiasmo la sfida di domani alle 18:30 all’Unipol Domus contro il Napoli, incontro che aprirà la trentesima giornata di Serie A. Per motivare squadra e tifosi, il club rossoblù ha condiviso sui propri canali social un video che ripercorre alcune delle partite casalinghe più significative della stagione. Tra i momenti più emozionanti emergono il successo contro la Roma, firmato Gaetano, e la vittoria contro la Juventus, decisa da Mazzitelli.

Il messaggio del club ai tifosi

A corredo del video, il Cagliari ha scelto una didascalia breve ma incisiva: "È anima. È cuore. È LA partita. È Cagliari-Napoli. DOMANI. NOI E VOI. UNA COSA SOLA”. Un chiaro invito a far sentire tutto il calore e il sostegno dell’ambiente rossoblù alla squadra, in vista di un match fondamentale per la stagione.