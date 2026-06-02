Ravezzani: "Milan zero stile! Comunicato di esonero per Allegri è stato disastroso"
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Ravezzani critica il Milan: comunicato su Allegri senza stile e chiarezza.
Fabio Ravezzani ha espresso dure critiche nei confronti della gestione comunicativa del Milan, soffermandosi in particolare sul comunicato con cui il club ha annunciato l'esonero di Massimiliano Allegri. Attraverso il proprio profilo X, il direttore di Telelombardia ha contestato sia i contenuti sia il tono utilizzato dalla società rossonera, ritenendolo poco elegante nei confronti dell'allenatore.
"Tra i tanti problemi del Milan c’è la comunicazione. Il comunicato di esonero per Allegri è stato disastroso nella forma e nella sostanza (siamo stati a lungo nelle prime 2 posizioni…poi inequivocabile fallimento). Zero stile. E parlare solo con pochi eletti ha peggiorato tutto".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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