Video McTominay, ruba una pizza e va in giro in Vespa nello spot per la Scozia

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Oggi alle 13:20 Dai social di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Scott McTominay è il protagonista dello sport realizzato dalla Scozia per i Mondiali. E Napoli è la scenografia perfetta.