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McTominay, ruba una pizza e va in giro in Vespa nello spot per la Scozia
Scott McTominay è il protagonista dello sport realizzato dalla Scozia per i Mondiali. E Napoli è la scenografia perfetta.
La Scozia si appresta a debuttare ai Mondiali dopo aver ottenuto una qualificazione storica grazie anche - anzi, soprattutto - a Scott McTominay. E proprio il centrocampista azzurro è il protagonista dello spot realizzato dalla nazionale scozzese con lo sponsor tecnico Adidas
McTominay, lo spot a Napoli per i Mondiali con la Scozia
Lo spot è stato girato a Napoli e ha proprio nella città partenopea la scenografia perfetta. Si vede l'ex Manchester United che soffia dal piatto un pezzo di pizza a uno sconosciuto, per poi scappare in vesta. Di seguito le immagini.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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