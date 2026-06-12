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McTominay, ruba una pizza e va in giro in Vespa nello spot per la Scozia

McTominay, ruba una pizza e va in giro in Vespa nello spot per la Scozia
Oggi alle 13:20Dai social
di Pierpaolo Matrone
Scott McTominay è il protagonista dello sport realizzato dalla Scozia per i Mondiali. E Napoli è la scenografia perfetta.

La Scozia si appresta a debuttare ai Mondiali dopo aver ottenuto una qualificazione storica grazie anche - anzi, soprattutto - a Scott McTominay. E proprio il centrocampista azzurro è il protagonista dello spot realizzato dalla nazionale scozzese con lo sponsor tecnico Adidas

McTominay, lo spot a Napoli per i Mondiali con la Scozia

Lo spot è stato girato a Napoli e ha proprio nella città partenopea la scenografia perfetta. Si vede l'ex Manchester United che soffia dal piatto un pezzo di pizza a uno sconosciuto, per poi scappare in vesta. Di seguito le immagini.