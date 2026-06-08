Stadio Maradona, l'assessore Cosenza: "Partiti i test per il terzo anello"
Proseguono senza sosta gli interventi di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. A fare il punto della situazione è l'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, che attraverso i social ha mostrato l'avanzamento delle operazioni secondo il cronoprogramma stabilito da mesi.
Nelle immagini pubblicate si vede innanzitutto il mezzo impegnato nei sondaggi tecnici necessari a confermare i dati del progetto. Sono inoltre in corso le lavorazioni sul cosiddetto "prototipo" del terzo anello, con l'utilizzo di appositi cestelli elevatori che consentono agli operai di intervenire in quota.
Stadio Maradona, avanti con i lavori di riqualificazione: partiti i test sul terzo anello
È stata inoltre posizionata una gru all'interno dell'impianto, sul lato della Curva B, destinata alle prime attività operative sempre legate al prototipo del terzo anello. Un intervento che procede in accordo con l'organizzazione degli eventi in programma allo stadio, nonostante il fitto calendario di concerti che caratterizza questo periodo dell'anno.
L'obiettivo resta quello di portare avanti il piano di ammodernamento dell'impianto rispettando le tempistiche fissate dall'amministrazione comunale.
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