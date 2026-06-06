Ibra blocca Allegri? Tifosi scatenati sui social: “Magari! Prendiamo un altro allenatore”
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Ha fatto rumore la notizia di oggi secondo cui Zlatan Ibrahimovic starebbe pensando di bloccare Massimiliano Allegri al Milan per impedirgli di andare al Napoli: uno sgarbo che sarebbe dettato dagli screzi personali avuti tra i due nell'ultima stagione in rossonero.
Alla luce di ciò, numerosi tifosi azzurri si sono scatenati sui social: "Magari! Prendiamo un altro allenatore!", "Spero sia vero", o ancora "Premio a Ibrahimovic se ci riesce", sono solo alcuni dei commenti più quotati nelle ultime ore. Notoriamente, l'arrivo di Massimiliano Allegri era stato preso male da migliaia di tifosi del Napoli che avevano invaso i profili del club in segno di protesta.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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