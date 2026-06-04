Ravezzani sulla Juve: "280mln e dalla Fiorentina per le 2 peggiori fregature di sempre!"
Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un post su X commentando l'addio ormai imminente di Vlahovic che saluterà a zero la Juventus: "La Juve ha preso dalla Fiorentina le due peggiori fregature della sua storia. Chiesa e Vlahovic sono costati tra cartellini e stipendi 280 milioni di euro. Il tutto per non vincere assolutamente nulla a parte una Coppa Italia".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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