Foto Rumors di mercato, Vergara risponde via social? L'indizio

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Giuffredi apre al futuro di Vergara, ma il messaggio social parla d'amore per Napoli.

Il futuro di Antonio Vergara continua a far discutere, soprattutto dopo le insistenti voci che lo accostano al Como. A fare chiarezza sulla situazione è stato il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di CRC. Il procuratore ha spiegato che l'eventuale permanenza o cessione del talento azzurro dipenderà esclusivamente dalle valutazioni del club partenopeo e non dalla volontà del calciatore o del suo entourage.

Il messaggio social che fa sognare i tifosi azzurri

Nel frattempo, proprio mentre continuano le indiscrezioni sul mercato, Antonio Vergara ha lanciato un segnale che non è passato inosservato ai tifosi del Napoli. Attraverso una Instagram 'Story' pubblicata nelle ultime ore, l'attaccante azzurro ha condiviso un'immagine del Golfo di Napoli accompagnata dal brano Geolier "A Napoli non piove". Un gesto che molti hanno interpretato come una dichiarazione d'affetto verso la città e la maglia azzurra, alimentando le speranze di chi vorrebbe vedere il classe 2003 protagonista anche nella prossima stagione.