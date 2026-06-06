Pistocchi contro Allegri: “Milan fa bene! Ha fallito ed era già d’accordo col Napoli contro le regole!”

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Il giornalista Maurizio Pistocchi attacca Massimiliano Allegri per essersi accordato con il Napoli ancor prima di finire la stagione con il Milan

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, analizza la situazione di Massimiliano Allegri tra la risoluzione con il Milan e l'accordo con il Napoli. Di seguito le sue parole: "Nei giorni scorsi abbiamo appreso dall’ottimo Di Marzio che l’accordo tra Allegri e il Napoli è stato raggiunto prima di Milan-Cagliari. Ora, tralasciando il fatto che si tratta di comportamento vietato dal regolamento - che prevede che le trattative con un tesserato sotto contratto possano essere intraprese solo negli ultimi 6 mesi del contratto in essere - con quale diritto Allegri pretende una buona uscita dal Milan?

Ha fallito - per sua stessa pubblica ammissione - tutti gli obiettivi sportivi, ed era pronto a dimettersi dal club anche in caso di qualificazione alla Champions. Dunque non ha diritto a nessuna buona uscita, e fa bene il club a puntare i piedi, anzi: il comportamento acclarato da Di Marzio potrebbe configurare il licenziamento per giusta causa. Stessa situazione ma con esiti diversi quella di Italiano, oggi annunciato al Besiktas che si è dimesso dal Bologna nonostante avesse un contratto ancora in essere, perché pensava di andare al Napoli: saltato il Napoli, ha avuto il coraggio di mettersi in discussione in un campionato difficile come quello turco. Perchè la dignità non ha un prezzo, ma non per tutti".