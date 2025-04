Ravezzani ‘smaschera’ il nervosismo di Inzaghi: “Preoccupanti questi due episodi”

Il giornalista di Telelombardia Fabio Ravezzani ha scritto un post sui social commentando il video virale di Inzaghi che al 90' del derby perso chiedeva al quarto uomo di non concedere recupero. Episodio che si unisce alle polemiche lievi per la rimessa del Bologna battuta 12 metri più avanti ma comunque non decisiva per il gol vittoria di Orsolini.

"Questo preoccupa. Inzaghi sta gestendo malissimo la crisi attuale. Lamentare una rimessa laterale a Bologna e chiedere di non fare il recupero (esponendosi vita natural durante ai meme) sono segnali di un preoccupante nervosismo da parte di chi dovrebbe invece gestire le tensioni", ha scritto il giornalista.