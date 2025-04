"Niente recupero, non mi prendete per il c*lo!", virale lo sfogo di Inzaghi al quarto uomo

Sta facendo il giro dei social un video di Simone Inzaghi nel finale di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha decretato l'eliminazione dal torneo dei nerazzurri e l'addio al sogno Triplete. Comprensibilmente furioso per il risultato a sfavore (0-3), l'allenatore si rivolge adirato al quarto uomo chiedendo di non assegnare il recupero in quanto la partita è ormai decisa e virtualmente conclusa.

"Non voglio il recupero eh! Non mi prendete per il culo eh! Non lo voglio! Non lo voglio!", urla Inzaghi a Gianluca Aureliano, intenzionato a rientrare quanto prima negli spogliatoi per mettersi alle spalle l'incubo di San Siro. La sua richiesta è stata prontamente accolta dal quarto uomo, visto che non è stato assegnato alcun recupero al termine del secondo tempo.