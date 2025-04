Rinvio Inter-Roma? Alvino: “Già parlarne è uno scandalo! Si falserebbe tutto!”

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social commentando la notizia emersa questa mattina secondo cui si starebbe pensando al rinvio di tutte le gare di sabato, non solo a quella della Lazio con i funerali a Roma del Papa. Tra queste c'è anche Inter-Roma alle ore 18 coi nerazzurri che intanto domani giocheranno la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. "Il solo ipotizzare di rinviare Inter-Roma è già di per sé uno scandalo… se mai dovesse accadere potremmo parlare solo di campionato falsato!", scrive il giornalista sul suo account ufficiale X.

