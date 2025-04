Sky - Funerali Papa Francesco, Inter-Roma a rischio rinvio: la Lega riflette

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato mattina alle ore 10 e per motivi di ordine pubblico, dato che si giocherà proprio a Roma, verrà rinviata Lazio-Parma. Attesa per l'annuncio ufficiale, ma la decisione è ormai presa. Anche il concerto dei The Kolors è stato rinviato: a Roma quel giorno tutte le forze dell'ordine saranno impiegate per i funerali di Papa Bergoglio.

Come riferisce la redazione di Sky Sport, però, proprio la Lega, in queste ore, sarà a stretto contatto con le autorità per decidere sulle altre partite di Serie A in programma sabato (Como-Genoa alle 15 e Inter-Roma alle 18). La squadra di Inzaghi attende novità.

Ecco gli incontri previsti quel giorno sono:

Como-Genoa, ore 15.00

Inter-Roma, ore 18.00

Lazio-Parma, ore 20.45