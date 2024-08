Foto "Sarò con te", anche Rrahmani rivive l'emozione dello scudetto su Netflix

Da ieri sera "Sarò con te" il film dedicato al terzo scudetto del Napoli è online su Netflix. Un'occasione per tutti i tifosi azzurri e non solo per poter rivivere le emozioni del tricolore conquistato dai ragazzi di Spalletti nel 2023.

Tra quelli che hanno subito approfittato della messa in onda in streaming del film anche uno dei protagonisti dello scudetto Amir Rrahmani. Il difensore azzurro ha postato una foto in una 'storia' su Instagram della sua tv. Di seguito lo scatto.