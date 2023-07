Scotto: "Ennesima apparizione pubblica di Spalletti, di solito chi lascia si defila..."

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Luciano Spalletti si rimangia l'anno sabbatico e ha completato un mese ininterrotto di apparizioni ai media, dichiarazioni e selfie di ogni tipo. Normalmente, un allenatore che lascia una squadra si defila, o quantomeno mai parla della sua vecchia esperienza. L'uomo che ha portato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, ma che poi ha deciso di andare via, sa benissimo che da oggi la squadra a cui è tanto legato ha bisogno di voltare pagina e guardare avanti.

Col nuovo calendario comincia una stagione molto importante per la storia azzurra. C'è un nuovo allenatore che ha molto lavoro da fare e un gruppo che deve fare un sano "reset" per ripartire forti come prima. Non servono ulteriori pressioni".