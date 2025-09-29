Scotto: "Il Napoli meritava il pari. Più che le assenze in difesa, è stato un altro il problema..."

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2-1 in favore dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Più che le assenze in difesa il Napoli contro il Milan paga un inizio di gara distratto e un atteggiamento sbilanciato dopo aver preso il primo gol, che un errore (il secondo in pochi minuti) ha pagato a caro prezzo.

La sconfitta ridimensiona solo la classifica ma non la prestazione, perché gli azzurri avrebbero meritato il pareggio. Nel primo tempo tanto possesso palla ma poca decisione in attacco. Nella ripresa più soluzioni, anche grazie alla superiorità numerica. La rosa profonda del Napoli non aiuta a proseguire la scia di sedici risultati utili consecutivi, ma Antonio Conte ha le risorse per fronteggiare anche le emergenze. Mercoledì in Champions League sarà importante ripartire con una prova entusiasmante".