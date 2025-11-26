Foto McTominay, simpatico post social con Starace e lo staff: "I veri MVP sempre"

Scott McTominay è stato protagonista anche in Champions League trascinando il Napoli contro il Qarabag con il gol che ha sbloccato il match e provocando anche l'autorete del raddoppio. Lo scozzese ha ricevuto il premio di migliore in campo da parte dell'UEFA, ma nel post-partita ha pubblicato un simpatico post su Instagram insieme allo storico magazziniere Tommaso Starace ed altri due membri dello staff, scrivendo in didascalia: "Notti di Champions League.

I veri MVP sempre". Di seguito la foto.