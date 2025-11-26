Vergara sui social dopo il debutto: "Un sogno che è diventato realtà"

vedi letture

Antonio Vergara, nel match vinto dal Napoli per 2-0 contro il Qarabag, ha avuto la possibilità di subentrare al minuto 89: il ragazzo classe 2002 di origini napoletane, ha fatti così il suo esordio assoluto in Champions League. Vegara ha celebrato il momento con un post sul suo profilo Instagram: "La prima volta in Champions con questa maglia. in un giorno speciale.

Semplicemente uno dei miei sogni che si è trasformato in realtà". Di seguito il post.