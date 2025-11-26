Video Stadio Maradona, spaccature e infiltrazioni d’acqua: denuncia social dei tifosi

vedi letture

La partita di ieri è stata caratterizzata dall'allerta meteo di livello Arancione che ha colpito la Regione Campania e in modo particolare la città di Napoli. Se il terreno di gioco ha retto fino alla fine, altrove ci sono stati problemi.

Molti giornalisti in Tribuna Stampa hanno lamentato problemi legati a sedie e desk allagati - che servivano per lavorare - mentre anche i tifosi hanno ripreso sui social lo stato dello stadio. In modo particolare è diventato virale sui social il video di un tifoso che durante il diluvio mostrava spaccature e infiltrazioni ben evidenti.

Un problema, questo, che si estende all'attesa per il famoso restyling in vista di Euro 2032 ma anche ricordando che De Laurentiis aveva proposto, e ancora insiste, un nuovo stadio nella zona del Caramanico che però sta attraversando diverse problematiche e ostacoli di natura burocratica e non solo. "L’attuale stadio del Napoli è un semi-cesso" aveva detto recentemente il presidente del Napoli.