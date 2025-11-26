Scotto: "Crisi alle spalle. Conte ha letto bene la gara, Neres stratosferico"

vedi letture

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la prestazione del Napoli che ha battuto 2-0 il Qarabag in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli vince anche in Champions e può mettere da parte la crisi del dopo Bologna, oltre che rilanciarsi pienamente verso la qualificazione ai playoff. Conte legge bene una partita difficile contro un Qarabag attento e veloce nelle ripartenze.

Il cambio Politano per Beukema sblocca la gara con i due gol di McTominay (uno è autorete ingiusta) ma soprattutto un Neres stratosferico, come non si vedeva da tempo. È lui la nuova risorsa dell'attacco azzurro, che vede anche la crescita continua di Lang, mentre Hojlund (al di là dell'errore su rigore) sembra vivere una fase involutiva. Domenica a Roma la chiave sarà recuperare qualcuno dei nove infortunati: una piaga che rischia di compromettere la stagione".