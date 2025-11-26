Politano omaggia Maradona sui social: "Dedichiamo la vittoria al più grande di tutti"

Il Napoli dà continuità al momento positivo, battendo 2-0 il Qarabag e mettendo così in fila la seconda vittoria dopo la sosta, si tratta anche del secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona. Così Matteo Politano, esterno azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha festeggiato il successo omaggiando Diego Armando Maradona nel quinto anniversario della sua scomparsa: "In Champions non esistono partite facili. In Champions ogni vittoria ha un peso.

E questa la dedichiamo al più grande di tutti D10S". Di seguito il post.