Alvino: "Conte dimostra elasticità mentale superiore a tutti i suoi colleghi!"

Il Napoli dà continuità al momento positivo, battendo 2-0 il Qarabag e mettendo così in fila la seconda vittoria dopo la sosta, si tratta anche del secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona. Così gli azzurri di Antonio Conte smuovono la propria classifica salendo a quota sette punti e balzando almeno momentaneamente al diciottesimo posto, in attesa delle gare di domani.

Così il giornalista Carlo Alvino, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la prestazione del Napoli: "Onorata la memoria di Diego! Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Non una vittoria qualsiasi, ma una vittoria ottenuta da grande squadra che ha saputo colpire il fastidioso Qarabag al momento opportuno. Il rigore sbagliato non ha fatto crollare psicologicamente gli azzurri che invece dall’errore di Hojlund hanno trovato la forza per venire a capo di una partita difficile. Conte dimostra, se ancora ci fossero dubbi, la capacità di adattamento a tutte le soluzioni grazie ad un elasticità mentale superiore a tutti i suoi colleghi, insegnando agli opinionisti da strapazzo cosa vuol dire essere allenatore!".