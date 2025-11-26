Roma-Napoli, Falcao jr contro la designazione: "Potevano far arbitrare direttamente ADL"

Giuseppe Falcao, figlio dell'ex centrocampista giallorosso Paulo Roberto Falcao, ha contestato sul proprio account X la designazione arbitrale di Roma-Napoli: "Roma-Napoli. Arbitro Massa. IV Uomo Pairetto, Var Aureliano, Avar Di Bello. Potevano far arbitrare direttamente a De Laurentiis!".