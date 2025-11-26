Ziliani avvisa il Napoli: "Occhio all'ostacolo Mourinho per la Champions"
Il giornalista Paolo ZIliani ha scritto un post sui social in cui ha parlato dell'attesa per le prossime gare di Champions di Napoli e Juve. Presto incrocio con Mourinho che potrebbe essere decisivo. "Le vittorie ottenute ieri contro Qarabag e Bodo sono state provvidenziali; ma per non vanificarle Conte e Spalletti dovranno superare adesso gli ultimi ostacoli a cominciare da Benfica-Napoli (10 dicembre) e Juventus-Benfica (21 gennaio) che vedranno Mourinho giocarsi con disperazione le ultime chances di qualificazione col Benfica obbligato a vincere sempre da qui alla fine.
Classifica alla mano, lo Special One è decisamente più disperato di quanto non lo siano, specie dopo le vittorie ottenute ieri, Conte e Spalletti: ma quel che è certo, conoscendolo, è che Mou farà di tutto per provare a salvare la pellaccia".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Roma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro