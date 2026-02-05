Foto

Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: ci sono due azzurri

di Francesco Carbone

La Lega Serie A ha pubblicato, attraverso i propri canali social, la Top 11 dell’ultima giornata di campionato, stilata sulla base dei voti assegnati al Fantacalcio.

Nella formazione ideale trovano spazio anche due giocatori del Napoli: Miguel Gutierrez e Antonio Vergara. Voto 7 per il terzino spagnolo, che ha realizzato il gol del 2-1 contro la Fiorentina. Stesso voto in pagella anche per l’esterno d’attacco azzurro classe 2003, MVP contro i viola e autore del gol che ha sbloccato la sfida. Di seguito la Top 11 completa: