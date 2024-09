Foto Spinazzola turista a Capri: insieme alla moglie in barca ai Faraglioni

Leonardo Spinazzola, trasferitosi al Napoli in questa finestra di calciomercato estiva, è stato in visita in una delle zone più belle di Capri. In un post pubblicato su Instagram dalla moglie, si possono vedere i due in barca ai Faraglioni, delle formazioni rocciose alte quasi 100 metri che rendono il panorama mozzafiato. Di seguito la foto