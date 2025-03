Video Splendido gesto di Osimhen: un bambino viene bloccato dalla sicurezza, lui gli regala la felpa

Un gesto davvero toccante ha caratterizzato la serata di Victor Osimhen in Turchia. Dopo la schiacciante vittoria del Galatasaray per 4-0 contro l'Antalyaspor, l'attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli, si trovava nella mixed zone per rilasciare alcune interviste.

Durante questo momento, ha notato alcuni bambini bloccati dalla sicurezza, desiderosi di incontrarlo. Senza esitare, Osimhen ha chiesto agli agenti di far avvicinare i giovani tifosi. Dopo averli abbracciati uno a uno, ha anche deciso di regalare a uno di loro la sua felpa, rendendo così indimenticabile questo incontro. Di seguito il video.