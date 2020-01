Striscioni in città, Chiariello prende le distanze: "Non approvo l’inciviltà dei toni"

Sono tanti gli striscioni apparsi in città, tutti con un solo unico destinatario: Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli metterà piede per la prima volta da tecnico della Juventus al San Paolo. In merito alle tante scritte dedicate all'allenatore di Figline Valdarno, con un messaggio su Twitter il giornalista Umberto Chiariello ha preso le distanze: "Non approvo l’inciviltà dei toni, pur capendo il risentimento".

Non approvo l’inciviltà dei toni, pur capendo il risentimento. https://t.co/26Gd79KqG8 — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) January 26, 2020