Varriale: "Peggior 1T stagionale, il Napoli la ribalta con De Bruyne che accende la luce"

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Napoli da dimenticare nel primo tempo, ma nella ripresa De Bruyne "accende la luce "e le reti di Hojlund e Politano danno la vittoria a Conte

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sl suo profilo X, ha commentato i temi principali di Napoli-Lecce 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dopo aver giocato il peggior primo tempo stagionale chiuso meritatamente in svantaggio, il Napoli la ribalta nella ripresa quando entra De Bruyne e accende la luce. A segno Hojlund e Politano, dopo 43 gare senza gol, per regalare a Conte il terzo successo consecutivo. Paura per Banda".

Gli episodi di Napoli-Lecce 2-1:

Il Napoli batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Gli azzurri soffrono nel primo tempo, chiuso in svantaggio, ma nella ripresa - con gli ingressi di De Bruyne e McTominay - ribaltano il risultato grazie alle reti di Hojlund e Politano. Nel finale brivido per le condizioni di Banda, colpito al petto e soccorso in campo, ma poi dichiarato vigile e fuori pericolo. In classifica il Napoli di Antonio Conte consolida il terzo posto portandosi momentaneamente a +8 sul quinto posto, occupato da Como e Roma a pari punti, con il Milan a quota 60 e quindi a soli +1 sugli azzurri