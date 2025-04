Foto Varriale posta il frame del gol di Thuram: “L'Inter continua a ricevere aiutini arbitrali…”

L'Inter ha chiuso il primo tempo di Parma avanti di due lunghezze grazie alle reti di Darmian e Thuram. Il secondo gol dei nerazzurri sta facendo discutere e non poco a causa di un possibile tocco di mani dell’attaccante francese.

Il giornalista Enrico Varriale ha postato su X il fermo immagine incriminato e scritto: “È la squadra più forte con la rosa più completa, ha un portiere Sommer che fa parate decisive, e pure un pizzico di fortuna. L’Inter non ha bisogno di aiutini arbitrali, ma continua a riceverli. Cartellini non estratti e un probabile fallo di mano sul gol di Thuram non visto dal VAR”.