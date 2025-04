2-0 Inter irregolare? Marelli: "Forse c'è un leggero tocco di mani di Thuram"

Il primo tempo di Parma-Inter si chiude con il raddoppio nerazzurro a firma di Marcus Thuram. Un gol abbastanza casuale, che è stato controllato per quasi un minuto dal VAR - senza controllo sul campo - prima della convalida.

Se in diretta si pensava che il check riguardasse la posizione di Mkhitaryan - autore dell’assist per Thuram - su Dazn l’ex arbitro Luca Marelli fornisce la sua lettura: “La posizione di Mhkhitaryan è sicuramente regolare, non ci sono dubbi. Forse c’è un leggerissimo tocco di braccio di Thuram, non è chiaro e credo abbiano controllato quello. Dalle immagini che abbiamo visto, qualche dubbio rimane. E ricordiamo che non si può segnare direttamente dopo aver toccato col braccio. Speriamo di avere qualche immagine in più”.