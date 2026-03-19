Fernandes fa 100 assist in 319 gare, il Man City replica allo United: “De Bruyne in 244!”

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Il Manchester United ha celebrato il traguardo di Bruno Fernandes, che ha raggiunto quota 100 assist nel giro di 319 partite. L'ex Novara e Sampdoria ha fatto meglio anche di Lionel Messi (100 assist in 338 partite col Barcellona) e di Cristiano Ronaldo (100 assist in 341 partite col Real Madrid) e i Red Devils hanno applaudito i Red Devils a mezzo social.

La risposta del Man City legata a Kevin De Bruyne

Su X lo United ha pubblicato un post al riguardo. Tra le risposte però non s'è fatta attendere quella del Manchester City, che ha avuto in organico un calciatore capace di fare meglio: Kevin De Bruyne, che per collezionare 100 assist impiegò appena 244 partite. I Citizens hanno quindi celebrato il centrocampista oggi al Napoli con il seguente post.