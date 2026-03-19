Dalla Gif di Mr. Bean al "fratello" di Mazzocchi: i messaggi degli azzurri per Lang

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Momenti di grande apprensione per Noa Lang dopo il grave infortunio rimediato nella sfida di Champions League contro il Liverpool. L’ex attaccante del Napoli ha riportato un profondo taglio a un dito che ha reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza per evitare conseguenze ancora più serie, tra cui il rischio di amputazione. Lo stesso calciatore ha voluto rassicurare tutti pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram, mostrando le condizioni della mano dopo l’operazione. Sotto al post sono arrivati numerosi messaggi di sostegno, tra cui anche quelli di diversi giocatori legati al Napoli.

Da Gutierrez a Milinkovic, i messaggi dei compagni in azzurro

Miguel Gutierrez, Giovanni Simeone e Antonio Vergara hanno commentato con dei cuori rossi per dimostrare la loro vicinanza al calciatore olandese, mentre Pasquale Mazzocchi ha scritto un affettuoso “Fratello”, segno del forte legame rimasto nonostante il trasferimento. Non è mancato anche un momento di ironia: Vanja Milinkovic-Savic ha risposto con una gif di Mr. Bean, cercando di strappare un sorriso a Lang in un momento delicato. Un gesto che conferma il rapporto rimasto con molti ex compagni e l’affetto dell’ambiente azzurro nei suoi confronti.