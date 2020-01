"Vergogna Gattuso", "Un insulto Lozano al 91", proteste in Messico: invasi i social del Napoli

Gennaro Gattuso in quattro partite ha già fatto capire quali sono per lui i titolari e quali altri calciatori per ora sono considerati come riserve. In quest'ultimo gruppo giace anche Hirving Lozano, l'acquisto più caro della storia del Napoli, che nella partita di ieri con la Lazio è entrato soltanto nei minuti di recupero. In Messico il classe '95 è un idolo e c'era da aspettarsi una invasione social sugli account del club azzurro da parte dei tifosi messicani, che seguono con passione l'ex PSV e quindi i partenopei.

LA RABBIA SOCIAL - "Gattuso fuera, Gattuso out", sono alcuni degli hashtag lanciati dai supporters messicani contro l'allenatore azzurro (si trova anche un "Vergogna Gattuso"), reo di aver mandato in campo troppo tardi - secondo loro - l'attaccante sudamericano. Sono migliaia i messaggi tra Twitter, Facebook e Instagram, tutti contro il tecnico per la gestione di Lozano. "Un insulto Lozano al 91'", si legge ancora. La rabbia è tanta: in Messico vogliono vedere Lozano titolare.