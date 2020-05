VIDEO - De Luca ai giovani: "Evitate alcolici! Se vi danno la vodka a 50cent è distillata nelle fogne..."

Come al solito, le dirette Facebook di Vincenzo De Luca sono uno show. Anche oggi è diventata subito virale una battuta fatta dal Governatore della Campania in merito alle polemiche sulla movida e sui superalcolici: "Evitate di comprare i superalcolici, perché fanno schifo. Se vi vendono vodka a 50 centesimi al bicchiere, dovete sapere che quella vodka non viene da San Pietroburgo, ma viene distillata nelle reti fognarie delle nostre città. Noi vogliamo che parta la movida. Nessuna violenza, niente cafonerie, niente baby gang, niente atti di bullismo. Non è impossibile vivere con allegria, ma con serenità e sicurezza".

