VIDEO - Iodice esilarante: “Rudi, lo scetticismo non è contro te: qui è una tradizione”

In un video esilarante pubblicato su Instagram, il celebre comico Peppe Iodice finge una telefonata con Rudi Garcia: "Volevo darti il benvenuto a Napoli, nella nostra città. E' un piacere per noi averti qui. Sentirai un po' di scetticismo nell'aria, ma non è per te, è una tradizione. Lo facciamo perché poi le cose girano bene se lo facciamo. Se non lo facciamo invece andiamo a finire sempre nelle tarantelle. Noi ci fidiamo del presidente, se ti ha chiamato è perché si conosce. L'unico umile consiglio che posso darti è quello di chiamare Spalletti e fatti dire da lui come fare, non sfiancarti".