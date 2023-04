VIDEO - La juventina Goggia pazza di Napoli: "Sono di Bergamo ma tengo Napule dint’ ‘o core!"

Sofia Goggia, campionessa di sci e tifosa juventina, ha pubblicato su Facebook un simpatico filmato nel quale dichiara il suo amore per Napoli.

Sofia Goggia, campionessa di sci e tifosa juventina, ha pubblicato su Facebook un simpatico filmato nel quale dichiara il suo amore per Napoli. La medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 nel video racconta di aver incontrato un ragazzo napoletano: “Il top per me è quando sono in centro a Bergamo, incontro un fan e mi dice: 'uè io song’ un tuo fan di Napule, tu pe me quann stai a scià si a cchiù brav re femmene'. E tu gli rispondi piena di orgoglio: ‘uè scugnizz’ anch’io so de Napule!, e lui mi fa: eh sei di Napule… sei di Bergamo! Gli dico: Sì, però io tengo Napule dint’ ‘o core!.

Mi chiede: 'ma com’è che parli così in napoletano?', gli rispondo: eh ho fatto un corso express di napoletano. Quando sento parlare di Napoli impazzisco adesso, da tipi due mesi a questa parte".