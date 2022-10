VIDEO - "Lasciamo in pace Meret!", Perillo mostra papera simile di Navas

Difendendo Meret per l'errore contro il Bologna, il giornalista Rai Antonello Perillo ha postato sui social un errore simile di Navas di qualche mese fa a dimostrazione del fatto che tutti possono incappare in qualche leggerezza.

Possiamo lasciare in pace #Meret? Sto leggendo di tutto. Se un attaccante si divora un gol, nessuno lo fa martire come accade per un portiere. Finora è stato bravissimo. E l’errore che vedete qui, pochi mesi fa, è di… #Navas (che resta gran portiere) #Napoli #NapoliBologna pic.twitter.com/JcijUsoS2F