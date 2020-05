VIDEO - Lo juventino Zampini attacca Pecoraro: "L'audio non c'è per regolamento!"

Tiene banco la polemica sulla gara giocata due anni fa tra Juventus ed Inter. Ne parla anche il giornalista tifoso bianconero Massimo Zampini, come riportato da Sportmediaset: "Avete presente la famosa frase ne usciremo migliori? Non ne usciremo migliori. Basta una sparata dell'ex procuratore, lui si molto tifoso, sul presunto audio sparito, audio che non avrebbe dovuto esistere per ragioni regolamentari. Audio sicuramente nascosto da noi, come le intercettazioni di Agnelli di cui parlava Pecoraro, che poi ha dovuto ammettere 'no, era una mia interpretazione' dopo due mesi che ne parlavano. Ma no, tanto tra tifosi italiani si discute solo di episodi, 20 anni dopo c'è solo un rigore, 40 anni dopo solo un gol in fuorigioco. Il calcio è sparito e col Var ti dicono, 'come hanno fatto a non vederlo?'. Ma loro col Var non hanno visto placcaggi, rigori, sgambetti. Sono semplicemente errori, io lo ammisi quella sera, dissi per me questo è secondo giallo, ma tanto non basta. I rancori non si addormentano mai, non saremo migliori".