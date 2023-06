VIDEO - Maxi-schermi in Georgia: i fan di Kvara seguono Napoli-Samp sotto il diluvio

Napoli-Sampdoria, ultima di campionato che assegna ufficialmente il terzo scudetto agli azzurri viene seguita in diretta in tutto il mondo.

Napoli-Sampdoria, ultima di campionato che assegna ufficialmente il terzo scudetto agli azzurri viene seguita in diretta in tutto il mondo. In Georgia addirittura sono stati montati dei maxi-schermi a Tbilisi per permettare ai tifosi georgiani di seguire le geste del proprio idolo Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante un diluvio che si sta abbattendo sulla capitale georgiana diversi fan di Kvara seguono la gara davanti al maxi-schermo. Di seguito le immagini pubblicate su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze.