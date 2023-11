VIDEO - “Mi sono ispirato a lui”, Kvara svela com’è nata la sua nuova esultanza

Direttamente dal ritiro della sua Nazionale, Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista a Setanta Sports. L’esterno d’attacco del Napoli ha svelato com’è nata la sua nuova esultanza - quella in cui mima il gesto dell'arciere - prima sdoganata durante il match contro Cipro e poi bissata a Verona contro l’Hellas. Kvaratskhelia ha ammesso di essere un grande appassionato di MMA e di essersi spirato a Israel Adesanya. Di seguito le immagini.

Khvicha Kvaratskhelia said in an interview with my man @Androosh8 that he got inspired by Israel Adesanya in his new goal celebration against Cyprus @stylebender #Kvara | GAME RECOGNIZE GAME



