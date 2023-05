VIDEO - Politano canta con gli ultrà: fa discutere il coro contro la Juve

Le immagini subito virali sui social stanno facendo discutere ed infuriare il popolo bianconero.

Nel post partita di Udinese-Napoli, nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, Matteo Politano si è recato del settore ospiti per celebrare il tricolore. L’esterno offensivo azzurro, con tanto di megafono in mano, ha cantato con gli ultrà e intonato il coro "Juve merda”. Le immagini subito virali sui social stanno facendo discutere ed infuriare il popolo bianconero. Di seguito il video.