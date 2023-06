VIDEO - Sorpresa per Spalletti: staff e calciatori portano Erminio Sinni a Castel Volturno

La sua "E tu davanti a me" è una delle canzoni più famose della storia della musica italiana, ancora oggi ascoltata in giro per l'Italia

La sua "E tu davanti a me" è una delle canzoni più famose della storia della musica italiana, ancora oggi ascoltata in giro per l'Italia e anche negli ambienti del Napoli, come Castel Volturno. E così lo staff e i calciatori hanno deciso di portare Erminio Sanni, l'autore della canzone, a Castel Volturno per fare una sorpresa all'allenatore uscente Luciano Spalletti. Di seguito le immagini pubblicate dal cantante sui socia.