Varriale: "Se arriverà lo scudetto sarà della sofferenza, visti i valori non potrebbe essere diverso"

Il Napoli non va oltre il 2-2 in casa contro il Genoa e perde due punti dall'Inter, che ora insegue a -1 in classifica. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Rimontato due volte il Napoli, che si gioca con il Genoa il bonus pareggio. Manca lucidità alla squadra di Conte che perde pure il fondamentale Lobotka. Bene Lukaku e McTominay.

Se arriverà il 4° sarà lo scudetto della sofferenza e, visti i valori, non potrebbe essere diverso".