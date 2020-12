Ziliani: “Per fortuna non arbitra Caressa, finiva 4-3 con 4 rigori di CR7”

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, evidenziando l'arbitraggio e la telecronaca: "Detto che se La Penna avesse espulso Borja Valero per doppio giallo non ci sarebbe stato nulla da dire, non so se siete d’accordo: per fortuna non arbitra Caressa, invece che 0-3 saremmo 4-3 per la Juve con quattro rigori di CR7".