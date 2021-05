Ziliani su Abisso: "Ciurla nel manico o è proprio scarso? Rigore netto a due passi da lui!"

Abisso ha bisogno del richiamo del Var per dare rigore al Napoli. Il giornalista Paolo Ziliani sui social scrive: "Resta una domanda: ma un arbitro che dev’essere richiamato al VAR per vedere una cosa così lampante avvenuta proprio davanti ai suoi occhi, è uno che ciurla nel manico oppure è proprio scarso (nel qual caso non si capisce perchè diriga partite di serie A)?".