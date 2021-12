La grande speranza di Osimhen: tornare tra i convocati con l'Empoli, serve ok dei medici

Una pazza idea per Victor Osimhen: tornare in panchina già contro l'Empoli. Secondo quanto filtra da fonti vicine al giocatore a Castel Volturno, la speranza dell'attaccante nigeriano è quella di tornare tra i convocati con l'Empoli. Victor questa mattina si è allenato da solo, per il rientro in campo utilizzerebbe (eventualmente) una maschera protettiva che è già stata costruita ad hoc.