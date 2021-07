Nicolas Higuain a TN: "Maradona un fattore nella scelta di Gonzalo su Napoli"

Una scelta in cui ha inciso anche Diego Armando Maradona. Nicolas Higuain parla ai microfoni di Tuttonapoli della scelta di venire al Napoli dal Real Madrid.

"La sfida di Napoli era molto importante per noi, soprattutto per quello che ha vissuto lì Diego. Quello ha rappresentato un plus nella scelta di Gonzalo di andare al Napoli per proseguire la sua carriera. Per tutta la nostra generazione, è indimenticabile quello che ha vissuto Maradona a Napoli. Un argentino che parla male di Diego non è un argentino”.

