TN - Dopo il rinnovo il Napoli sistema il '99 Russo: prestito alla Pro Vercelli, venerdì la firma

Il mercato dei grandi entra nel vivo, ma il Napoli è impegnato anche nella sistemazione di tutti gli altri tesserati. Tra questi c'è Raffaele Russo, ala classe '99, reduce da una buona stagione in prestito all'Albissola, in Serie C, categoria nella quale nell'ultima annata ha collezionato 24 presenze e due assist. Diverse buone prestazioni che gli sono valse il rinnovo con il Napoli: un altro anno di contratto, più il secondo e il terzo opzionabili, in base a come si comporterà il ragazzo nella sua nuova esperienza. Di fatto il club azzurro potrebbe avere il controllo del suo cartellino per un altro triennio.

ANCORA LA C - Da dove ripartirà? Ancora dalla Serie C, stavolta in una piazza storica: la Pro Vercelli. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante nativo di Vitulazio ha infatti trovato un accordo con il sodalizio piemontese e anche tra i due club c'è l'intesa per un prestito secco. Nella giornata di ieri c'è stato lo scambio dei documenti, mentre per venerdì sono programmate le visite mediche e la firma sul contratto. Russo si muoverà verso Vercelli già domani,accompagnato dagli agenti Fabio Ottieri e Gianni Pascale, pronto per la sua nuova avventura che comincerà venerdì. E' tutto fatto, il Napoli trova sistemazione ad un altro dei suoi calciatori. E Russo troverà un campione del mondo in panchina: Alberto Gilardino.