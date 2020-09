TN - ADL commosso dal video dei tifosi, l'ideatore: "I media lo avevano massacrato, volevamo fargli sentire nostro appoggio"

"Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli nel Mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli tutti a pranzo”. Così ha scritto su Twitter Aurelio De Laurentiis su Twitter, postando anche il video che i tifosi dei Club Napoli nel mondo (QUI PER VEDERLO) avevano voluto dedicargli dopo la notizia della positività al Covid.

Per commentare il tutto, abbiamo contattato colui che ha avviato l’iniziativa, nonché presidente del Club Napoli Santa Maria Capua Vetere, l’avvocato Rosario Avenia.

Allora, da dove nasce l'idea del video per De Laurentiis?

"L’idea nasce spontanea come segno di vicinanza, affetto e riconoscenza ad una persona che ha dato tanto a tutti i tifosi del Napoli e che, nonostante il contagio, veniva attaccato da tutti i media nazionali per aver assunto una condotta spregiudicata, circostanza questa assolutamente non veritiera. In ogni caso quando si parla di Napoli e del Napoli, si attacca a prescindere dimostrando, come nel caso di specie, l’assoluta mancanza di rispetto per la persona De Laurentiis".

È stato difficile mettere insieme così tante persone sparse nel mondo?

“Il Club Napoli nel Mondo è un gruppo molto coeso. È bastato lanciare l’idea che quasi tutti hanno aderito. Nel giro di un giorno tutti avevano inviato i loro contributi, messi insieme nel montaggio da Max Russo del club Napoli Orta di Atella”.

Che effetto vi ha fatto leggere le parole del presidente?

“È stata una sensazione unica. Da tempo il Dott. Filippo Infosini , delegato della SSC Napoli al censimento di tutti i club Napoli nel Mondo ed a capo del progetto Fan Club SSC Napoli, ci ribadiva che il presidente tiene molto ai club Napoli di tutto il mondo, ma apparire sia sul profilo Twitter del Presidente che sul sito della società è stato veramente qualcosa di meraviglioso. Ripaga gli sforzi di molti dei club iche fanno tanti sacrifici per mantenersi in vita”.

Ha detto che presto vorrà incontrarvi. Magari gli chiederete qualche regalo sul mercato…

"Per quanto mi riguarda mi basta l’attestazione di stima che il Presidente ha fatto manifestando la volontà di incontrarci. A pranzo o non a pranzo non importa. Sarebbe l’occasione ideale per finalizzare il progetto del riconoscimento dei club tanto agognato. Quanto al mercato non ho la presunzione di suggerire nomi, chi svolge questo compito nel Napoli lo fa in maniera egregia”.