TN - Il '99 Russo in prestito alla Pro Vercelli: visite e firma in mattinata, si attende l'ufficialità

Raffaele Russo (20), ala classe '99 di proprietà del Napoli, fresco di rinnovo con il club azzurro, è da considerare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Pro Vercelli per il prossimo anno. Dopo l'esperienza all'Albissola, l'attaccante nativo di Vitulazio torna in Serie C. In mattinata le visite mediche, pochissimi minuti fa è stato posta la firma sul contratto, come raccolto dalla nostra redazione. Tutto fatto, dunque: una operazione chiusa in prestito secco tra le due società. Si attende solo l'ufficialità.